L’Ajuntament de la Seu d’Urgell presenta a Ponsa projectes culturals vitals per la ciutat

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Àngels Ponsa, ha visitat aquest matí l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on ha estat rebuda per l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, el tinent d’alcalde de Cultura i regidor de Patrimoni Cultural, Carlos Guàrdia, i la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, entre d’altres regidors i autoritats locals.

En aquesta visita, la consellera Ponsa ha conegut de primera mà diversos projectes culturals en els quals hi treballa l’Ajuntament i que són de vital importància per la Seu d’Urgell com són el jaciment arqueològic baixmedieval a l’antic pati de Les Monges i les properes obres de renovació de la Biblioteca Sant Agustí.

Pel que fa als vestigis arqueològics trobats a Les Monges, la consellera de Cultura ha rebut l’explicació de l’arqueòleg responsable d’aquests excavació, Òscar Augé. En l’exposició, Augé ha mostrat aquest petit tros de la trama urbana baixmedieval de la Seu d’Urgell que es troba en un estat de conservació immillorable, i que permet conèixer arqueològicament com era la Seu d’Urgell dels segles XIII i XIV, que són les fases més antigues trobades en aquest jaciment. Al respecte, Àngels Ponsa ha manifestat el suport de la Conselleria de Cultura per ampliar aquesta excavació, així com la seva museïtzació amb l’objectiu de donar a conèixer aquest ric patrimoni cultural que té la Seu d’Urgell que complementarà el projecte La Seu Medieval, engegat l’any 2015.

Un altre projecte cultural cabdal per la capital alturgellenca que s’ha donat a conèixer a la consellera Àngels Ponsa ha estat les properes obres de reforma de la Biblioteca Sant Agustí que suposaran la millora de la sonorització, la climatització i l’accessibilitat, així com la redistribució dels espais actuals per fer-los més funcionals.

BiblioBús Pere Quart a l’Alt Urgell

Precisament en la seva visita a la Seu d’Urgell, la consellera de Cultura ha presentat el BiblioBús Pere Quart, que forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i gestionat pel Departament de Cultura que amplia la seva ruta a 3 municipis de la comarca de l’Alt Urgell, Coll de Nargó, Organyà i Ribera d’Urgellet (Pla de Sant Tirs), i que suposarà oferir servei de lectura pública a 18 nuclis de població de 16 municipis, amb un total de 8.975 habitants.

D’altra banda, en la jornada de treball de la Consellera de Cultura a la Seu d’Urgell ha tingut lloc a l’Arxiu Comarcal la reunió constitutiva de la Comissió Territorial de Patrimoni a l’Alt Pirineu. Amb la creació d’aquesta comissió es podran dur a terme projectes pirinencs d’una manera més ràpida.

Patrimoni Mundial de la UNESCO

En la visita d’Àngels Ponsa d’avui a la Seu d’Urgell també s’ha constatat l’avanç de la candidatura del projecte de la candidatura multinacional per a Patrimoni Mundial de la UNESCO que inclou 13 monuments, entre ells la Catedral de la Seu d’Urgell.

Recordem que el projecte d’aquesta candidatura busca que es reconegui com a Patrimoni Mundial els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus, el Coprincipat d’Andorra.

Al respecte, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha anunciat que aquesta candidatura, on la Catedral de Santa Maria d’Urgell en forma part, va quedar inclosa el passat 28 de gener a la llista indicativa de la UNESCO, per Andorra, Espanya i França. “Aquest és un pas imprescindible per poder optar a ser reconeguts Patrimoni Mundial”, ha afirmat Fàbrega.