L’Ajuntament de la Seu d’Urgell millorarà la seguretat de l’N-260 a Castellciutat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell millorarà la seguretat de la carretera N-260 al nucli de Castellciutat. El consistori urgellenc habilitarà a la via un pas de vianants i hi col·locarà un semàfor de llum intermitent i un plafó lluminós que informarà sobre la velocitat dels vehicles.

L’objectiu és aconseguir que els conductors respectin la limitació de 50 quilòmetres per hora al tram d’entrada oest, i facilitin que els veïns puguin travessar d’un costat a l’altre del poble, que està dividit per la carretera.

La inversió per a dur a terme la millora serà aproximadament de 35.000 euros, segons ha informat el regidor d’Urbanisme, Joan Gurrera. El projecte ja s’està redactant, seguint les instruccions de Carreteres de l’Estat, en tractar-se d’una via de titularitat estatal.

Entre d’altres qüestions, els tècnics han consensuat el millor lloc per a situar el pas de vianants, que finalment s’ubicarà a l’inici de la recta, prop del semàfor existent. Les indicacions seran en sentit Lleida i la Seu d’Urgell.

L’Ajuntament urgellenc espera poder tenir el document aprovat al setembre i executar les obres a la tardor. “No ha estat fàcil la negociació, però ara ja està tot encaminat”, ha assenyalat Gurrera, que ha especificat que també s’adequarà el camí que enllaça l’N-260 amb la plaça de l’Arbre.

Reclamació veïnal

Els veïns de Castellciutat reclamen des de fa anys una intervenció per a evitar el perill que suposa travessar la carretera N-260, ja que la via suporta un volum de trànsit molt elevat en ser un eix de comunicació que enllaça amb Andorra i també amb el Pirineu oriental. Actualment ja hi ha un altre pas de vianants a la rotonda de l’Hotel El Castell, molt reivindicat també pel veïnat.