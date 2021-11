L’Ajuntament de la Seu d’Urgell estudia instal·lar càmeres de vigilància al polígon industrial

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell preveu reforçar la vigilància a curt termini al polígon industrial del municipi, a Castellciutat, després d’haver-hi escoltat les queixes de professionals que treballen a la zona pels darrers casos de robatoris.

Al darrer ple municipal, un dels industrials va denunciar que li han entrat a robar en més d’una ocasió i per això va demanar que s’instal·li al polígon càmeres fixes de videovigilància. Sobre aquesta possibilitat, el representant del col·lectiu va assegurar que les mateixes empreses fins i tot estan disposades a col·laborar-hi si fa falta, perquè ha augmentat la seva sensació d’inseguretat. En aquest torn d’intervenció del públic, també es va demanar que es millori la imatge del recinte, que darrerament s’ha degradat pel pas del temps i per la presència, entre altres elements, de cotxes abandonats.

L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, va respondre que estan al corrent d’aquesta preocupació i que, per aquest motiu, de moment ja han acordat incrementar el pas de patrulles policials pel polígon, amb els mitjans de què es disposa actualment. Pel que fa a la petició d’instal·lar càmeres, Viaplana ha concretat que ara ho plantejaran a la Policia Municipal per estudiar-ne la viabilitat.

Més enllà de la seguretat, el batlle urgellenc assenyala també que “al polígon hi ha algunes actuacions i projectes pendents de fer, que segurament s’han endarrerit més del que calia, tot i que s’hi han fet algunes petites millores”. Per això, un dels objectius imminents és millorar l’aspecte de l’entrada d’aquesta àrea industrial, al peu de la carretera N-260. Viaplana assegura que aquests treballs ja es volen començar abans no acabi aquest any.

Investigació per dos robatoris i dos intents

Pel que fa als robatoris, consultats per RàdioSeu, des dels Mossos d’Esquadra han informat que les darreres setmanes, fins al 8 de novembre passat, han rebut quatre denúncies per robatoris al polígon de la Seu. Dues han estat per robatoris consumats; i els altres dos, en grau de temptativa. De moment no hi ha hagut cap detenció, tot i que la policia té oberta la investigació d’aquests quatre casos i, malgrat la preocupació actual, consideren que són fets puntuals.

Addenda al projecte de passarel·la sobre el riu Valira

D’altra banda, el darrer ple municipal, dins de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat una addenda al conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell pel projecte Camina Pirineus, referent a la passarel·la que es vol alçar en paral·lel al pont de l’N-260 sobre el riu Valira. El regidor d’Urbanisme, Joan Gurrera, va detallar que, un cop redactat, el projecte, es va constatar que l’import necessari és una mica superior al pressupostat inicialment i que per això ara es modifica. Es preveu que l’Ajuntament hi aportarà 168.000 euros. Compromís i la CUP hi van donar suport en considerar important aquesta obra, per a millorar així la circulació a peu entre la Seu i Castellciutat i també l’atractiu del municipi per als aficionats al senderisme en general.

Prèviament, el ple va aprovar la pròrroga de dos convenis amb el Consell Comarcal: un pel manteniment de camins subvencionats; i l’altre, per als serveis i urgències socials. Sobre aquest segon, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, va explicar que actualment les entitats municipalistes estan treballant en el nou contracte programa i per això es proposa de moment prorrogar-ho. La CUP es va abstenir en considerar incorrecte que no s’hagi ultimat encara el nou contracte. En la mateixa línia es va expressar Compromís, que va recordar que aquest és un contracte del període 2016-2019 i que per tant “ja s’hi hauria d’haver treballat abans”. La regidora Carlota Valls hi va afegir que això “xoca amb els últims moviments fets pel CAPAU pel que fa a serveis socials, com l’externalització del SAD“, i també li sobta “que es digui que els professionals hi tindran un paper més actiu”. Per això, va demanar “que es faci arribar al Departament que no podem continuar amb aquesta situació, prorrogant el contracte programa”. Tot i això, Compromís hi va donar suport pel fet que ara mateix és necessari garantir l’arribada d’aquesta partida econòmica.

Compensació als empleats municipals que treballin en les vigílies dels festius de Nadal

Un altre punt que es va tirar endavant al ple, per unanimitat, va ser una modificació al conveni amb els treballadors municipals. Concretament, s’ha acordat que els empleats puguin fer un dia de festa addicional en cas que hagin de treballar, per motiu d’esdeveniments locals, els dies 24 i 31 de desembre (vigília de Nadal i Cap d’Any respectivament) o bé el 5 de gener (vigília de Reis), tres jornades que estan reconegudes al conveni com a no laborables per a la plantilla del consistori.