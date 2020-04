A partir d’avui dimecres 1 d’abril, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a disposició de la ciutadania un informe diari sobre la situació del COVID-19 a la capital alturgellenca.

En aquest informe, que es podrà consultar cada dia a la pàgina principal del web municipal www.laseu.cat, hi haurà les dades mèdiques; un recull de les notes de premsa i dels posts a les xarxes socials municipals; les dades dels serveis socials; la guia de comerços oberts a la Seu d’Urgell mentre duri l’estat d’alarma, elaborada per la Regidoria de Comerç; un dossier de mesures econòmiques, elaborat per les àrees de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, adreçades als autònoms i persones jurídiques per fer front a la crisi del COVID-19; així com dades nacionals, estatals i mundials sobre la pandèmia del coronavirus, entre d’altres informacions.

D’aquesta manera, els urgellencs i urgellenques podran informar-se i/o resoldre dubtes respecte qualsevol tema relacionat amb la crisi del COVID-19 a través d’aquest informe que s’anirà actualitzant dia a dia.