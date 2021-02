L’Ajuntament de la Seu d’Urgell demana al Procicat canvis en les restriccions al Pirineu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja ha demanat formalment a la Generalitat que els responsables del pla Procicat -els departaments de Salut i d’Interior- flexibilitzin les actuals restriccions per la prevenció de la COVID-19 pel que fa a la capital de l’Alt Urgell i al Pirineu. Els quatre grups municipals del consistori urgellenc han consensuat per unanimitat, aquesta setmana, una carta que ja s’ha tramès al Govern i en què es reitera algunes de les peticions fetes des de fa setmanes pel món local pirinenc.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha explicat a RàdioSeu que amb la carta -signada pels portaveus de Compromís X La Seu, Junts per la Seu, ERC i CUP- han formalitzat “una demanda que ja venim repetint des de fa temps”. Després que la setmana passada finalment es va recuperar la mobilitat comarcal i amb Andorra, ara la principal petició és que els caps de setmana es permeti obrir a tots els comerços, i no només als considerats com a “essencials”.

La proposta de l’Ajuntament és que es permeti aquest supòsit en tots els municipis de menys de 15.000 habitants, o bé “tots els del Pirineu”. També es demana que als municipis de les comarques de muntanya puguin obrir “tota la setmana” els establiments de més de 400 m2. Una altra petició que s’ha inclòs a la carta és que “tan aviat com sigui possible” el confinament comarcal passi a ser ja per regions sanitàries, com ara la de l’Alt Pirineu i Aran. En tots els casos, el principal argument que s’esgrimeix és “la baixa demografia, molt inferior a la de les principals àrees urbanes”. Un factor que fa que al Pirineu sigui molt difícil que en tots aquests establiments hi hagi aglomeracions, encara més ara que no hi poden arribar turistes.

En aquestes peticions, a nivell local, s’hi ha tingut en compte també el “greuge” que pateix actualment el comerç de la Seu d’Urgell i de la resta de l’Alt Urgell. A la carta s’hi recorda que, tot i que ara poden tornar a rebre els 70.000 clients potencials d’Andorra, els establiments urgellencs es troben amb la paradoxa que molts d’ells són obligats a tancar els caps de setmana però, en canvi, al Principat sí que segueixen obrint els dissabtes i diumenges, d’acord amb la normativa vigent al país veí.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de la Seu consideren totalment justificat el prec que els han fet des del comerç i les empreses locals, i per això l’han traslladat a la Generalitat mitjançant aquesta carta.

Unes peticions cap al Govern que, a més a més, arriben en un moment en què tant la Seu com l’Alt Urgell presenten les millors dades dels darrers mesos pel que fa a l’evolució del coronavirus, en indicadors com ara el nombre de casos actius, la velocitat de reproducció, el risc de rebrot i el percentatge de nous positius.