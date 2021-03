L’Ajuntament de la Seu d’Urgell convoca 11 places per cobrir les activitats esportives d’estiu

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell convoca un total d’11 places per a contractar personal per a la piscina municipal i per a les activitats esportives d’estiu.

Les sol·licituds es podran presentar a partir del pròxim dilluns 15 de març i fins al 16 d’abril només de manera telemàtica a l’apartat de Tràmits del web del Servei d’Esports: http://esports.laseu.cat

Les bases d’aquestes convocatòries estan disponibles al web del Servei d’Esports: http://esports.laseu.cat

PISCINA MUNICIPAL

Places convocades:

Dues places de socorrista.

Dues places d’auxiliar de socorrista.

Dues places d’auxiliar de taquilla.

Contractació temporal del 22 de juny al 31 d’agost.

Requisits:

Tenir 18 anys.

Títol d’ESO, EGB o equivalent.

Títol Nivell B de català o equivalent.

Títol de Primers Auxilis ( Auxiliars de socorrista ).

). Títol de Socorrista Aquàtic (Socorrista).

Selecció mitjançant concurs de mèrits.

ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU (AEE)

Places convocades:

Una plaça de director/a de les AEE.

Quatre places de monitor/a de les AEE.

Contractació temporal del 28 de juny al 10 de setembre.

Requisits:

Tenir 18 anys.

Títol d’ESO, EGB o equivalent.

Títol Nivell B de català o equivalent.

Inscripció al ROPEC com a Monitor/a Esportiu/va ( Monitor/a de les AEE ).

). Inscripció al ROPEC com a Director/a Esportiu/va (Director/a de les AEE).

Selecció mitjançant concurs – oposició.

D’altres requisits que es demanen per totes les places són: no patir cap malaltia ni afectació física que impedeixi el desenvolupament de les tasques del lloc de treball; no haver estat separat per expedient disciplinari de la funció pública; i no haver estat condemnats amb sentència ferma per delictes de caràcter sexual.