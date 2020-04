L’Ajuntament de la Seu d’Urgell convida a celebrar la diada de Sant Jordi des del confinament

Les Àrees de Comerç i Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposen la celebració de la Diada de Sant Jordi d’enguany adaptada al confinament, sota el lema ‘Confina’t entre llibres i roses’.

Amb l’objectiu de no deixar de celebrar la diada del llibre i la rosa malgrat l’actual crisi sanitària, l’Ajuntament urgellenc ha demanat a llibreries, editorials i floristeries de la Seu la seva col·laboració per fer-ho possible encara que sigui de manera diferent a la tradicional.

Amb aquesta proposta de celebrar de manera confinada aquesta tradició, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol fomentar la lectura, tot col·laborant amb establiments i negocis que estan patint aquesta aturada de l’activitat econòmica a causa del COVID-19.

Com es podrà fer?

El pròxim dijous 23 d’abril, Diada del Llibre i la Rosa, els urgellencs i urgellenques podran encarregar tant llibres a les llibreries de la ciutat com les roses a les floristeries Rosamont, La Serra i Balbina.

Al llarg del dia de Sant Jordi, i en la mesura que sigui possible, es faran arribar les roses als domicilis dels veïns i veïnes que així ho hagin encarregat. Pel que fa als llibres, cada compra s’acordarà directament amb la llibreria proveïdora per anar a recollir-lo al lloc i a l’hora convinguda.

A més a més, els voluntaris i voluntàries de La Seu en Xarxa faran arribar a persones vulnerables i totalment aïllades el llibre i una rosa que hagin encarregat en el dia de Sant Jordi.

Editorials del territori

Per la seva part, les editorials del territori com són Anem Editors, Edicions Salòria, Editorial Andorra i Editorial Mesclant també s’han sumat a aquesta iniciativa de celebrar Sant Jordi de manera confinada tot posant a disposició els seus respectius catàlegs que es poden trobar per Internet.

Les persones interessades en els llibres d’aquestes quatre editorials es podran adquirir a la Llibreria Purgimon, a la Llibreria Salvat, a Les Mesures i a la Llibreria Papers.