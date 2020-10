L’Ajuntament de la Seu d’Urgell assegura que no s’han apujat les taxes del rebut de l’aigua

Davant de queixes i consultes rebudes sobre l’augment de l’import del rebut de l’aigua, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol deixar clar que no s’han apujat taxes del rebut d’aquest servei.

L’Ajuntament urgellenc explica que l’augment de l’import dels rebuts de l’aigua es deu a dos factors: el confinament a causa de la crisi sanitària per la Covid-19 i la substitució de comptadors.

El confinament ha comportat més consum d’aigua a les llars, fet que s’ha sumat als mesos de primavera i estiu, època de l’any que es consumeix més aigua per part dels usuaris.

La substitució de comptadors ha estat un altre factor que ha fet augmentar la lectura del consum de l’aigua. Això té una explicació: un comptador d’aigua perd al cap de deu anys eficiència en la lectura. Darrerament s’han substituït a la Seu d’Urgell comptadors que portaven en funcionament des dels anys 90 i alguns fins i tot tenien més de 40 anys, això havia comportat que no es fes la lectura exacta del consum d’aigua. Els comptadors nous han fet la lectura real del volum d’aigua que es consumeix en cada llar.

D’altra banda, l’Ajuntament de la Seu ha detectat errors de lectura en una seixantena de comptadors d’entre els 6.800 comptadors que hi ha a la ciutat. Aquests comptadors tenien una lectura zero. Al solucionar-se aquest error, aquests comptadors han fet saltar el consum de l’aigua en una sola lectura. En aquests casos, l’Ajuntament ja s’ha posat en contacte amb els usuaris per explicar-los que no s’aplicarà aquest canvi de tram.

Val a dir també que per qualsevol dubte o aclariment al respecte els usuaris poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.