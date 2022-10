L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprova el projecte de 39 nous horts socials al municipi

La junta de govern local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat el projecte de creació de 39 nous horts socials que s’ubicaran a la partida de Sant Ermengol del municipi urgellenc, a tocar de la nova zona d’autocaravanes, en un terreny llogat a llarg termini a la família Pallarès.

Aquest projecte passarà ara a disposició pública per a, seguidament, entrar en fase de licitació amb l’objectiu d’iniciar les obres a començament de l’any vinent, una vegada adjudicades les obres corresponents.

Val a dir que amb aquestes 39 noves parcel·les per al conreu d’horta, la capital alturgellenca multiplica per quatre el nombre d’horts socials. Aquestes noves parcel·les s’adreçaran, sobretot, a famílies vulnerables per a gaudi terapèutic i a gent gran.

Actualment, la Seu compta amb 10 horts socials a la zona de l’Horta del Valira, que són conreats per persones grans.

Cal assenyalar que el terreny on hi ha ubicats aquests 10 horts situats a tocar del riu Valira són propietat de l’empresa IMMOBLES URG, SLU, i no municipals, com erròniament es va informar el passat 31 de maig. Recordem que des del mes de maig de 2010, aquesta empresa els va cedir en ús de manera totalment desinteressada a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a poder portar a terme el projecte d’horts socials. Al respecte, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol agrair públicament a aquesta empresa la cessió del terreny.