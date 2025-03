L’Ajuntament de la Seu defensa els esforços que fa per a impulsar habitatge públic

Zona de l’Horta del Valira de la Seu d’Urgell. Foto: RàdioSeu

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell defensa que està fent totes les gestions necessàries per a poder impulsar, a través de la Generalitat, habitatge públic a la zona de l’Horta del Valira. L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha recordat que a finals d’aquest any passat van respondre al correu electrònic que s’havia enviat als ajuntaments perquè concretin de quines parcel·les disposen i que no només els van especificar els espais propis del Consistori sinó també els que hi té l’Incasòl, malgrat que no era responsabilitat seva. En aquest sentit, Barrera ha qüestionat el comunicat conjunt de Junts i ERC en què es critica que la Seu no estigui inclosa en els primers 1.200 habitatges anunciats pel Govern català, que es repartiran entre deu municipis.

Sobre les gestions fetes des de l’anunci fet la tardor passada pel president català, Salvador Illa, l’alcalde Barrera també ha explicat ja han mantingut dues reunions amb el director de l’Incasòl i també director general d’Urbanisme, Agustí Serra, “per a parlar exclusivament d’habitatge” i “posar sobre la taula la situació greu que tenim a la nostra ciutat amb els preus i amb l’accés a l’habitatge”. També s’han trobat amb el secretari de Territori i Habitatge, Víctor Puga, “per tal d’exposar la situació que tenim a casa nostra”. I a part d’aquestes tres gestions, dimecres passat, dia 26 de febrer, van rebre un correu electrònic en el qual se’ls comunica que al cap de dos dies, divendres, la Generalitat aprovaria les bases per a poder optar a aquest programa, que és per a construir pisos en parcel·les de titularitat pública, ja siguin municipals o de l’Incasòl.

Tot seguint aquests tràmits, per a aquest dimecres mateix tenen programades reunions en què se’ls explicarà com l’Ajuntament s’ha d’acollir a aquest oferiment. En declaracions a RàdioSeu, Joan Barrera ha assegurat que a partir d’aquí l’equip de govern farà “les passes decidides per a poder fer-ho, més enllà d’estar preparant també diverses reunions a la Seu amb el director general d’Habitatge d’altres membres importants de la Generalitat, per tal de constar com a municipi tensionat que som” i perquè tiri endavant “la construcció d’aquests pisos que són tan i tan importants”. Per tot plegat, el batlle urgellenc conclou que han fet “tot el que es podia fer, tot i més”, i que seguiran “treballant-hi perquè, de fet, aquest anunci no descarta que es facin d’altres actuacions”, tenint en compte que a la tardor, Illa, va anunciar la intenció d’impulsar a llarg termini fins a 50.000 pisos públics al conjunt de Catalunya.





Resposta al comunicat de Junts i ERC

Sobre el comunicat de Junts i ERC, Joan Barrera n’ha lamentat “les formes” perquè considera que s’hi han dit “mentides, com per exemple dir que no s’ha fet el que es deia a la moció, quan vam fer això i molt més del que es demanava”, o bé “afirmar que l’habitatge no és una prioritat per a nosaltres”. En aquest sentit, Barrera afirma que “les coses es demostren amb fets, com per exemple que l’any passat ens vam gastar més de 400.000 euros per a tenir un parc d’habitatge municipal, cosa que no ha passat mai aquí a la Seu”. Alhora, ha apunta que “l’anterior legislatura, representada precisament pels regidors Fàbrega i Viaplana, això no va passar” i hi afegeix que llavors “no es van gastar ni un sol euro a invertir en habitatge”.

L’alcalde també ha esmentat que aquest any passat han començat a preparar el projecte de l’edifici de Cal Pensament i l’han plantejat “en exclusiva per a l’emancipació del joves, cosa que abans no s’havia fet”. I hi afegeix que en el projecte de pressupostos proposat per a enguany hi inclouen 650.000 euros més per a habitatge. Per tot plegat, considera que han “demostrat amb fets que ara l’habitatge és una prioritat” tot cercant “que sigui més assequible que fins ara, perquè ara mateix, tothom sap el que hi ha i tothom sap la problemàtica que existeix”.





Preveuen que hi haurà més convocatòries

Tornant a la convocatòria de la Generalitat, des del govern municipal reiteren que la convocatòria a la qual es poden acollir és la que ha sortit publicada tot just aquest divendres passat i que, de fet, des del Govern català encara no els han explicat. En aquest sentit, Joan Barrera ha assegurat que l’anunci fet aquesta setmana passada és fruit del pacte amb Comuns Sumar per a aprovar els pressupostos i que, en tot cas, “això no vol dir que no se’n faci de nous”. Per això, es mostra confiat que “la Seu hi serà segur” en futures convocatòries i procuraran que així sigui “amb totes les energies”.