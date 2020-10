L’Ajuntament de la Seu aprova canvis en les bases dels ajuts per casos d’atur o ERTO

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat per unanimitat una modificació en les bases reguladores dels ajuts per a persones en situació d’atur o ERTO a causa de la crisi sanitària de la Covid-19 i alhora revitalitzar el consum local.

El canvi, que va rebre el suport de tots els grups municipals, té per objectiu solucionar algunes de les peticions que s’han rebut durant la tramitació per part de veïns que, per casuístiques diverses, no entraven en els supòsits previstos inicialment. Segons va explicat la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, s’ha constatat que en alguns casos era complex determinar les situacions d’acomiadament, perquè “algunes empreses no documenten clarament la causa”. Per això, s’ha modificat les bases perquè es puguin considerar com a incloses en els ajuts les persones que estiguin a l’atur o ERTO arran de la crisi sanitària, i no només les que ho puguin justificar. La decisió s’ha pres en considerar que hi ha prou romanent per fer-ho.

Un altre problema que s’ha detectat durant la tramitació és que hi havia un grup de persones que va perdre la feina abans del 14 de març de 2020, data en què va començar l’estat d’alarma. Per exemple, gent vinculada al sector de l’ensenyament, que van entrar en ERTO o acomiadaments abans d’aquella data. Ara, s’hi podran acollir els veïns i veïnes acomiadats des del 9 de març d’enguany.

El grup de Compromís hi va votar a favor en considerar que “posar-se d’acord en els ajuts és el que la ciutadania espera de nosaltres, més enllà de la ideologia, perquè es destinin a qui més ho necessita”. I coincideixen amb l’equip de govern a valorar que “ara hi havia gent que es mereixia aquest ajut i no hi podria accedir”, per la qual cosa era necessària aquesta modificació. Tot i això, la regidora Carlota Valls va opinar que “l’Ajuntament no té prou capacitat de gestió per donar sortida a aquests ajuts” i va assegurar que “la majoria no han cobrat”, per la qual cosa demanava “estudiar formules per millorar, com ara contractar algú per gestionar-ho temporalment”.

Mireia Font va respondre a aquesta apreciació tot recordant que la primera línia d’ajuts ha tractat 180 expedients, i d’aquests, “130 ja estan resolts, en temps rècord”. Per això, va suggerir a Compromís que parlin amb aquests beneficiaris “perquè la majoria ja ho han rebut”. Pel que fa a la segona part, va assegurar que ja està pràcticament resolta. La tinent d’alcalde va remarcar que, en tot cas, “cal ser conscients del gran volum d’ajuts que s’ha presentat” i va defensar que “sí que s’ha actuat amb celeritat”, alhora que va agrair la tasca del personal municipal.