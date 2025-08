L’Ajuntament de la Seu adjudica la construcció de l’edifici d’INEFC Pirineus

Una façana del futur INEFC Pirineus

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns l’adjudicació de les obres de construcció de l’edifici d’INEFC Pirineus. Els treballs aniran a càrrec d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per ACSA Sorigué i Soges, i el pressupost total ascendeix a 11.631.451,26 euros.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha manifestat que estan “molt contents de poder adjudicar ja aquesta obra, sobre la qual ja fa molts dies que n’estem fent els tràmits, i tot i que sempre hi ha entrebancs finalment podem anunciar aquesta adjudicació”. Barrera ha avançat que aquest mes de setembre és previst que es faci l’acte de col·locació de la primera pedra i espera que l’edifici “sigui una realitat el més aviat possible”. Per això, confia que no hi hagi recursos a una obra que, remarca, “és un dels projectes estratègics per a la nostra ciutat”.

Barrera ha recordat que en un equipament d’aquesta magnitud la tramitació administrativa prèvia sol ser complexa i que això ha fet que aquesta part del projecte anés “més lenta del que ens agradaria”, però hi afegeix que “al final són les etapes que s’han d’anar fent”. Això ha inclòs també el fet que “s’havia de concretar tot el tema de finançament” perquè al començament de la tramitació “malgrat que hi havia un conveni no hi havia res signat ni res que fos ferm, tant amb la Generalitat com amb la Diputació de Lleida”. Llavors, un cop assegurades les aportacions de les altres administracions implicades i enviats tots els informes sectorials, s’ha pogut tirar endavant amb la licitació i, ara, amb l’adjudicació.

Sobre les passes a seguir des d’ara, l’alcalde de la Seu d’Urgell ha explicat que primer cal parlar amb l’UTE que ha guanyat el concurs i marcar el calendari de l’obra. També es parlarà amb el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya per a concretar quin dia es farà la col·locació de la primera pedra. La voluntat del consistori, detalla, és que a efectes pràctics les obres ja comencin aquest mes vinent o, com a molt tard, a l’octubre, i que s’executin en un termini d’entre 16 i 18 mesos, amb la voluntat que l’obra ja estigui acabada al començament de l’any 2027.