L’Ajuntament de la Seu adequarà els webs municipals amb criteris d’accessibilitat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat els treballs d’adequació del contingut de tres pàgines web corporatives per a que compleixin els criteris d’accessibilitat fixats per la legislació vigent, amb l’objectiu de facilitar l’accés als seus continguts al major nombre de persones possible, amb independència de les seves capacitats i de les plataformes utilitzades.

Les pàgines corporatives a adaptar són:

Els treballs d’accessibilitat dels diferents webs s’han adjudicat a SEMIC per un import de 9.000 euros (més IVA). Aquests treballs estan finançats pels fons europeus NEXT GENERATION.





Criteris accessibilitat nivells A i AA

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han seguit les pautes WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.0) per tal que compleixin els criteris d’accessibilitat dels nivells A i AA.

Pel que fa a les accions d’adequació A són les següents:

Existència d’alternatives a formats gràfics en format text.

Ús d’encapçalaments i títols.

Separació de contingut i presentació.

Adaptació de formularis i etiquetes.

Títols de pàgina.

Enllaços descriptius.

Comptabilitat.

Pel que fa a les accions de nivell d’adequació AA són les següents:

Identificació de canvis d’idioma, si s’escau.

Millora de llegibilitat i contrast.

Múltiples vies de navegació.

Independència del dispositiu.

Val a dir que la versió actual del web www.laseu.cat es va desenvolupar l’any 2016.