L’Ajuntament de la Seu acull una reunió del sector làctic

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest dimecres una reunió del sector làctic, presidida per l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, juntament amb la tinent d’alcalde de Desenvolupament Local i Ocupació, Mireia Font, on hi han pres part representants de les dues cooperatives de la ciutat, Pirenaica i Cadí.

En aquesta reunió també hi han assistit la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, mentre que per part del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, ho han fet el secretari d’Alimentació, Carmel Mòdol, el director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, i la coordinadora del departament a l’Alt Pirineu i Aran, Núria Fontanet. També hi han pres part representants dels grups municipals del Consistori de la Seu d’Urgell.

En aquesta reunió s’ha posat en comú el treball fet per part de la taula tècnica del sector làctic, creada fa un parell d’anys pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu.

Tanmateix s’han abordat els reptes del sector, així com les mesures per fer-hi front, i la possibilitat que en un futur hi pugui haver un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge a la Seu d’Urgell.