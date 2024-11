L’Ajuntament de la Seu acorda un aval per a adquirir tres pisos per a lloguer social

Avinguda de Guillem Graell de la Seu d’Urgell (Imatge: Street View)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la concessió d’un aval per tal de poder adquirir tres habitatges que es troben situats en el nucli urbà de la ciutat per a destinar-los a lloguer social. L’acció es concreta en la contractació d’un préstec per valor de 314.000 euros per a l’empresa municipal HIULS.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme de la Seu, David Servat, ha detallat que aquests diners permetran finançar la compra de tres pisos que estan ubicat al bloc del número 19-21 de l’avinguda de Guillem Graell. Per tant, a prop del centre històric i d’equipaments com l’estació d’autobusos i l’Escola Pau Claris. Dos dels pisos tenen dues habitacions cadascun, mentre que el tercer té una habitació. El préstec es gestionarà mitjançant l’oferta presentada per CaixaBank.