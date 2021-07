L’aïllament forçós serà causa de baixa laboral i estarà cobert per la CASS

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la modificació del Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la seguretat social. La Llei 3/2020, de mesures excepcionals i urgents davant el SARS-CoV-2, va introduir un ampli ventall de mesures, entre elles la cobertura per part de la CASS de les persones en aïllament forçat, sigui positiu de la COVID-19 o per contacte directe.

Donat que aquesta mesura legislativa s’extingeix el 30 de juny, però que la pandèmia provocada pel coronavirus encara té afectació, l’executiu ha decidit modificar el Reglament de prestacions per a incloure-hi aquests supòsits.

Així, en l’apartat 1 –on es llisten els casos que permeten obtenir una incapacitat temporal– s’hi afegeix un punt per a les persones que es troben “afectades per una mesura d’aïllament forçós per a evitar la propagació de qualsevol malaltia infectocontagiosa i que no puguin treballar telemàticament”. De la mateixa manera, també s’hi indica que la durada d’aquesta incapacitat temporal serà la marcada pel procediment d’actuació estipulat.

Finalment, el Consell de Ministres també ha aprovat afegir a la taula de patologies que figura com a annex del Reglament la pneumònia provocada pel coronavirus com una de les malalties reconegudes a l’hora de rebre aquestes prestacions d’incapacitat.