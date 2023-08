Laika fa una crida per la necessitat de voluntaris

Un parell de gats (Pexels)

L’Associació Laika necessita voluntaris per a gestionar les cent colònies felines que hi ha al país. Només tenen quinze voluntaris i els és impossible controlar-les totes, segons informa AndorraDifusió. Al Principat hi ha un centenar de colònies felines. Els gats que hi formen part tenen una marca a l’orella. Això és degut al fet que els voluntaris els controlen mitjançant el mètode CER, que significa: capturar, esterilitzar i retornar.

És un mètode que estabilitza les colònies, en millora la salut i evita la propagació massiva dels gats. Els quinze voluntaris que formen part de Laika s’encarreguen de la seva gestió, però necessiten més ajuda. “Malauradament, ara tenim pocs voluntaris perquè som al mes d’agost, però haurien d’augmentar”, explica el president de l’Associació, Josep Mas.

Les colònies necessiten un control rutinari, perquè encara que siguin gats de carrer, necessiten ser alimentats, desparasitats i cuidats en cas de ferida o malaltia. En haver-n’hi tantes i no tenir suficients voluntaris, és impossible controlar totes les que hi ha al país. “Hi ha molta feina i és impossible de controlar-les totes”, reconeix Mas. I detalla que on hi ha més colònies és a Andorra la Vella i Escaldes.

Hi pot haver entre tres i cinquanta gats en una colònia. Les persones que les gestionen han de fer una formació prèvia per a saber com cuidar els animals i assegurar-los una vida digna al carrer.