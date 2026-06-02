L’aigua superficial i l’aire presenten bons nivells de qualitat al Principat

Els indicadors ambientals d’Andorra corresponents a l’any 2025 confirmen el bon estat general del medi, amb nivells de qualitat de l’aigua i de l’aire estables i majoritàriament bons o excel·lents. Així ho ha posat en relleu el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la presentació dels principals resultats del monitoratge ambiental anual, fruit del treball continuat del Ministeri. “Els valors que obtenim del conjunt de paràmetres analitzats són excel·lents i evidencien que Andorra manté una qualitat mediambiental elevada, un dels actius més destacats del país”, ha remarcat Casal.
Així, entrant al detall dels indicadors, Casal ha explicat que la qualitat superficial de l’aigua que corre pels rius del país continua sent bona en el 72% de les estacions mesurades pel que fa a l’evolució fisicoquímica i el 94,5% de les estacions controlades són excel·lents i bones segons la qualitat biològica. Les xifres registrades continuen constatant que l’aigua dels rius d’Andorra supera amb nota els paràmetres de control, gràcies al desplegament del Pla de Sanejament d’Andorra que garanteix que actualment pràcticament el 100% de les aigües residuals són tractades i depurades. Així, per novè any consecutiu no es registra cap estació de control amb una qualitat molt dolenta, i per segon any consecutiu no es registra cap estació amb qualitat dolenta. Les dades són similars a les registrades l’any passat, millorant els paràmetres biològics.
Cal recordar que aquestes dades es poden extreure gràcies a les diferents estacions de control distribuïdes arreu del país pel Ministeri i que permeten fer un monitoratge constant de la qualitat de l’aigua del país. També s’ha informat sobre el butlletí mensual del recurs hídric i del balanç anual del recurs hídric disponible i de la despesa hídrica. En aquest sentit, una dada interessant és el consum d’aigua potable per dia, considerant la població equivalent, és a dir la suma de la població resident més la flotant (turistes i excursionistes), dada que es manté estable al voltant dels 145 litres, per tant, complint amb els objectius fixats a la Llei d’economia circular.
En relació amb la qualitat de l’aire, les dades mostren una situació similar a la del 2024: el 85,9% del temps l’índex se situa entre excel·lent i bo, amb episodis puntuals d’afectació deguts a intrusions de pols sahariana. Les categories de qualitat dolenta o molt dolenta es registren només en un 2,2% del temps anual. Aquest control es realitza a través d’una xarxa de control que disposa de tres estacions de referència i dues de mòbils.
En la mateixa sintonia es mostren les dades del balanç de la qualitat acústica registrada durant el 2025. En aquest cas els resultats apunten que el 90% de les estacions compleixen amb el objectius fixats, això suposa que només un 7% es desvien dels objectius establerts per la zona acústica mesurada. En relació a les estacions amb una qualitat menor, tal com ha explicat la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, es deuen, principalment, a elements puntuals com obres de construcció o el trànsit.
Pel que fa als residus, durant el 2025 se’n van generar 168.732 tones, de les quals 51.092 corresponen a residus urbans, fet que suposa un increment lleu de l’1,5% respecte al 2024. “La generació es manté estable si es té en compte el creixement de la població equivalent”, ha afirmat el ministre. El paper i cartró continua sent la fracció més reciclada (7.284 tones), seguida del vidre (2.165), els envasos lleugers (1.533) i la matèria orgànica (1.266).
En aquest sentit, Casal ha insistit en la necessitat de continuar avançant en la reducció de residus i en la millora del reciclatge, amb la implicació conjunta de la ciutadania i de les administracions, entre ells els comuns que estan implicats en desenvolupar un nou model de recollida selectiva.
Durant la roda de premsa també s’ha aprofitat per a recordar l’inici de la campanya d’ozó troposfèric, que s’inicia el maig i s’allarga fins al setembre. Aquesta campanya consisteix en intensificar el control i la comunicació per tal d’estar alerta per si cal activar els protocols establert. L’ozó troposfèric és un contaminant atmosfèric transfronterer i secundari, ja que no s’emet directament de cap font, sinó que es forma a l’atmosfera per la combinació de contaminats primaris i determinades condicions meteorològiques (principalment radiació solar), fet que provoca que l’estiu es donin condicions més favorables per la seva formació.
Finalment, s’ha destacat el control que duu a terme el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre els nivells de pòl·lens. En aquest sentit, es disposa d’una estació, situada a la vall central, amb un captador aerobiològic, que permet que setmanal es puguin identificar i quantificar les diferents especies de pòl·lens que es respiren. Tota la informació es publica setmanalment a la web www.aire.ad.