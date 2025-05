Laia Taulats arriba a les semifinals de la Copa d’Europa de Curno i podrà participar a Sukoro i al Mundial de Helsinki

Laia Taulats exigint-se al màxim (FAM)

L’escaladora andorrana, Laia Taulats ha finalitzat amb 49,4 punts i s’ha quedat a poc més de 10 punts de passar a la final de la Copa d’Europa d’Escalada de Curno (Itàlia) que s’està disputant durant tot el cap de setmana. Aquest és el seu millor resultat. La jornada de divendres es van dur a terme les classificatòries, on les 63 escaladores participants havien d’entrar entre les 24 millors per a passar a semifinals.

L’escaladora de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) amb un total de 84.5 punts aconseguia la 17a posició que la feia passar a la següent ronda de la competició. A més, aquest resultat li assegurava poder participar, per mèrits esportius propis, a Sukoro (Hongria) i també al Mundial de Hensinki.

En les semifinals, disputades aquest dissabte, Taulats ha mostrat “el que s’havia fer” i amb un T1z1 i un T7z7 ha sumat un total de 49.4 punts finals aconseguint la 15 posició final.

Laia Taulats explicava en acabar que “estic contenta amb el resultat que he fet. No és fàcil fer una Top15 d’Europa, i més aquest any on m’està sent molt dur combinar l’escalada amb els estudis (fa segon de batxillerat)”. Taulats afegia “avui he demostrat la meva evolució i una vegada més veig com el treball fet del dia a dia dona els seus fruits”. Taulats ha volgut finalitzar dient que “vull agrair al meu club, a la FAM i als meus pares, el suport que em donen que m’han permès arribar aquí”.

La propera Copa d’Europa serà a Sukoro (Hongria), els propers 14 i 15 de juny.