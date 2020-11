Laia Pi, campiona d’Espanya de trial en categoria TR2

La urgellenca Laia Pi s’ha proclamat aquest cap de setmana campiona d’Espanya de trial en la categoria TR2 femenina. El títol s’ha decidit a l’última prova puntuable de la temporada i la més propera a la Seu d’Urgell, atès que se celebrava a Cal Rosal (Olvan), organitzada pel Moto Club Baix Berguedà.

Laia Pi, que competeix per la Federació Andorrana de Motociclisme, va superar a la classificació Idoia Pey i Eva Muñoz, que van ocupar respectivament el segon i el tercer calaix del podi de TR2. A la màxima categoria, TR1, la campiona ha estat Berta Abellán. I en TR3, el podi l’han conformat Mariana Alfonso (campiona), Lucía Gómez i Alexia Lladó.

A nivell masculí també hi ha hagut domini català. L’ebrenc Adam Raga (TRRS) és el nou campió estatal absolut. Tot i que la victòria a Cal Rosal va ser per a Jorge Casales (Gas Gas), Raga en va tenir prou amb una segona posició per adjudicar-se el títol. El tercer lloc va ser per a Jeroni Fajardo.