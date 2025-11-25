Laia Moliné (PS) formula una pregunta al Govern sobre les “mancances detectades a l’Observatori de la Infància 2025”

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha entrat a tràmit una pregunta perquè sigui resposta de forma oral en la pròxima sessió del ple del Consell General, en relació amb les dades publicades a l’Observatori de la Infància 2025. Moliné ha expressat la seva preocupació davant el fet que, un any més, l’informe posa de manifest tendències negatives i mancances que afecten directament el benestar dels infants i adolescents del país.
La parlamentària socialdemòcrata ha recordat que “el Govern podia haver actuat amb més anticipació davant alguns dels indicadors que ja s’havien apuntat en edicions anteriors de l’Observatori”. En aquest sentit, la socialdemòcrata vol saber “quines mesures concretes pensa implementar el Govern per a revertir les mancances que s’hi detecten, i per a garantir una resposta efectiva a les necessitats dels infants i adolescents d’Andorra”.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata considera que l’atenció a la infància i l’adolescència ha de ser una prioritat de país, i insta el Govern a actuar amb determinació per a “assegurar que les polítiques públiques donen resposta a les necessitats reals i emergents d’aquest col·lectiu”.