L’agost es tancava amb 241 demandants en recerca de treball (-5,5%)

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes d’agost de 2025 assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de treball a final de mes és de 241 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -5,5% (255 persones) i un 20,7% inferior al mateix mes de l’any anterior (304 persones).
El nombre de demandants en millora de feina a final de mes és de 187 (180 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +3,9% i una variació del -20,8% respecte a l’agost de l’any 2024 (236 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 78. D’aquests, no hi ha cap demandant en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació en valor absolut respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és d’1 persona (79 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.589 (1.762 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -9,8% i una variació del +6,3% respecte a l’agost de l’any 2024 (1.495 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 12, el que representa una variació del +33,3% respecte al mes anterior i una variació d’un -42,9% respecte a l’agost de l’any passat (21 persones).
Aquest mes s’han fet 13 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 6 mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 47 que van trobar feina pels seus propis mitjans.