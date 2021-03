L’Agència Europea del Medicament conclou que la vacuna d’Oxford-AstraZeneca és “segura i eficient”

En la roda de premsa posterior a la reunió d’aquest dijous a la tarda ha explicat que no hi ha evidències que relacionin directament els casos de trombosi amb l’administració de la vacuna. També ha indicat que els casos detectats estan per sota dels que preveien en una campanya de vacunació massiva al tractar-se d’una patologia freqüent.

Tot i que els resultats no son concloents en aquest sentit sí que han exposat que els casos detectats han afectat sobretot dones joves.

L’agència també aconsella incloure un avís al fàrmac sobre aquests possibles efectes adversos per tal que els professionals sanitaris i la població en general estiguin alerta davant l’aparició de símptomes i es pugui actuar amb rapidesa.

Aquest aval a l’ús de la vacuna obre la porta que el Govern la torni a autoritzar. Serà aquest divendres quan s’informi de la decisió. Recordem que 150 dosis d’aquest vaccí van quedar sense administrar després de la suspensió decretada dilluns.