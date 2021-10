L’Agència d’Habitatge de Catalunya cedeix dos pisos a l’Ajuntament de la Seu per a lloguer social

Aquest dimecres ha tingut lloc a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la cessió de les claus de dos pisos de titularitat pública per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya a Habitatge i Urbanisme La Seu, SLU (HIULS) per tal que en gestioni el seu ús.

El lliurament d’aquestes claus ha anat a càrrec de Montse Segura, gestora de Proximitat a Lleida de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que les ha donat a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, després de signar el conveni que recull la cessió de la gestió de l’ús d’aquests dos habitatge de titularitat pública administrats per l’Agència per tal de gestionar-los directament per la societat municipal Habitatge i Urbanisme la Seu, SLU. En aquest acte també hi ha pres part el regidor d’Urbanisme, Joan Gurrera.



Aquests dos habitatges se sumen als set ja conveniats durant aquest any amb l’Agència d’Habitatge, adreçats també a lloguer social. Amb aquests altres dos pisos, els Serveis Socials municipals podran reallotjar a aquelles famílies vulnerables que necessiten un habitatge de lloguer social.

Al respecte, el regidor d’Urbanisme de la Seu Joan Gurrera ha manifestat que “fins ara teníem tres pisos conveniats amb l’Agència d’Habitatge i a partir d’avui passen a ser dotze pisos, fet que ens satisfà l’increment de pisos cedits per l’Agència, agraïm molt la seva col·laboració”. L’alcalde urgellenc ha remarcat la importància de poder disposar de més habitatges cedits perquè “cada vegada hi ha més dificultats per adquirir aquest dret bàsic com és l’habitatge, però es treballa coordinadament entre les Regidories d’Habitatge i de Serveis Socials per donar respostes a aquesta problemàtica al nostre municipi”.

Subvencions pagament de lloguer



D’altra banda, 400 famílies de la Seu d’Urgell i comarca han tramitat durant el 2021 una subvenció per al pagament al lloguer o prestació econòmica especial urgència. L’Oficina Local d’Habitatge ha estat, un any més, l’encarregada de tramitar les sol·licituds per a les persones que volen optar a aquest ajut que contempla subvencionar fins un màxim d’un 40% del pagament del lloguer mensual.

A banda dels ajuts directes al lloguer, cal remarcar que l’Oficina Local d’Habitatge de la Seu d’Urgell gestiona un parc viu de 20 habitatges que s’inclouen en la Xarxa Municipal de Mediació del Lloguer Social.

Aquests habitatges, la majoria de propietaris particulars, es lloguen a un preu més baix que el de mercat, oferint als propietaris una cobertura de defensa jurídica i una altra cobertura de continent de l’habitatge totalment gratuïta durant la vigència del contracte.

A aquests habitatges cal sumar-hi 35 pisos que gestiona directament l’Agència d’ Habitatge de Catalunya al nostre municipi.