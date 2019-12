L’Autoritat Financera ha cedit els productes de no vida i vida risc d’Assegurances Generals a Financera d’Assegurances i Multisegur.

Arran de la fallida de la companyia, l’AFA tenia fins a l’1 de gener per fer la cessió d’aquestes carteres i ho ha fet tenint en compte l’interès general dels assegurats, que les entitats garanteixin la renovació de les pòlisses i d’acord amb les millors ofertes rebudes en el concurs en què han participat les entitats que formen part del pla de contingència. Segons l’AFA, les garanties cobertes per Assegurances Generals han estat millorades per les cessionàries i les primes de mercat seran les mateixes que apliquen als seus clients.