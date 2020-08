L’Aeroport de la Seu d’Urgell comptarà amb heliport nocturn per a emergències

L’Aeroport Andorra-la Seu comptarà, abans no s’acabi aquest any 2020, amb un heliport preparat per operar les 24 hores del dia; és a dir, que pugui acollir vols nocturns per a trasllats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

La Generalitat de Catalunya ha anunciat la mesura en el marc d’un pla per “consolidar l’helicòpter nocturn com una eina d’alta especialització mèdica i d’equitat pel territori”. Dins d’aquest darrer objectiu, a banda de la Seu d’Urgell, el desplegament inclourà els heliports de Tremp, de l’Hospital Josep Trueta de Girona, de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i també de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en aquest cas en col·laboració amb el Govern d’Andorra. Aquest primer semestre de 2020, el servei descentralitzat ja s’ha implantat a Tortosa.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha rebut positivament aquest anunci i ha expressat que, tant des de l’Ajuntament com des del Sant Hospital i des del Govern català, segueixen “treballant de valent” perquè aquest servei de 24 hores al dia “sigui operatiu a l’Alt Urgell com més aviat millor”. Fàbrega hi ha afegit que comptar amb aquesta possibilitat és “fonamental per l’equitat sanitària dels nostres veïns i veïnes”.