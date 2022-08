L’aeroport d’Andorra-La Seu tindrà enguany un nou operador de vols xàrters

L’avió que ho farà és un turboreactor d’última generació, Pilatus P-24, capaç de fer vols directes amb un radi de 3.000 quilòmetres. Andorra Aviation Spain és una companyia creada per un empresari resident a Andorra. L’estructura de l’hangar és visible i acollirà tres plantes, amb serveis complementaris per als passatgers i les tripulacions.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, explica que “tenim una inversió que ja és molt visible amb una infraestructura que està quasi acabada en la seva estructura principal i que té encara algunes setmanes d’obres”. La inversió necessària per a aconseguir-ho és de més de tres milions d’euros per part d’un particular amb l’objectiu d’oferir vols xàrters per a grups d’entre 8 i 12 persones amb totes les destinacions que puguin ser interessants.

Tot i que les obres estan molt avançades, no hi ha una data prevista per a l’inici de les operacions.

Segons el director de l’aeroport, Oscar Madrid, ara mateix estan focalitzats en la fase de construcció de l’hangar i després ja veuran com es posa tot plegat en marxa.

Amb la nova companyia seran dues les que oferiran vols xàrters, ja que Serveis Aeris del Pirineu va començar fa uns quatre anys i s’ha especialitzat en serveis per als esportistes d’elit que resideixen a Andorra.

Segons les dades d’Aeroports de Catalunya, aquest estiu hi ha hagut un augment important de vols xàrters amb sortida o destinació a l’aeroport d’Andorra-La Seu, principalment a les illes Balears.