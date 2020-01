L’aeroport d’Andorra-la Seu podrà operar amb el sistema GPS el 23 d’abril. Això vol dir que tindrà la capacitat de rebre vols comercials, fins a 50 passatgers, o de mercaderies. Ara, segons ha explicat l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, cal buscar operadors que vulguin usar aquesta infraestructura.

El Govern espanyol ha validat els informes favorables sobre la viabilitat d’usar el sistema GPS a l’aeroport d’Andorra-la Seu i ja té data per poder-lo emprar en aquestes instal·lacions.

L’aproximació amb GPS permet aterrar encara que la visibilitat sigui baixa i farà possible que els avions comercials puguin operar en aquestes condicions. L’ambaixador d’Espanya avança que “el 23 d’abril és quan s’ha de donar la plena operativitat de l’aeroport amb vol instrumental”. Afegeix que “hi ha una feina que no està en la planificació del ministeri perquè òbviament no ens correspon. I és que s’ha de buscar operadors que vulguin treballar en aquest aeroport”.

Ros ha afegit que se segueix el calendari previst. Argumenta que “quasi matemàticament s’està seguint el cronograma” i que ” les proves que es van fer van funcionar bé”. A més, celebra que “l’informe també ha estat favorable i estem en una fase de tràmits pràcticament administratius”.

També ha assegurat que una de les tasques més importants a fer ara és formar el personal que ha d’atendre aquest instrumental.