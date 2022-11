L’aeroport Andorra-La Seu pot arribar als 10.000 passatgers a finals d’any

Al mes de setembre es van comptabilitzar 850 passatgers a l’aeroport Andorra-La Seu i si es compleixen les previsions, a final d’any, es podria superar els 10.000. Això significaria doblar les xifres del 2021, tot i que llavors encara hi havia l’afectació per la crisi de la pandèmia.

L’increment es deu sobretot per l’augment d’usuaris dels vols amb Madrid, però també per la forta demanda de vols xàrters, gràcies al fet que ja són dues les aerolínies que ofereixen aquest servei. De cara al 2023 encara es podrien millorar les xifres, amb l’ampliació dels vols amb Madrid. El Govern es decanta per situar-los els dimecres, atenent a les consideracions dels sectors empresarials del país.

Els vols nocturns, a partir del febrer, també ajudaran a augmentar el nombre d’usuaris. A més, els aparells disposaran de més places, que passaran de 52 a 72 amb el mateix model d’avió, gràcies a la revisió de l’estudi de seguretat aeronàutica.