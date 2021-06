L’AECC-Catalunya contra el Càncer inaugura el seu nou espai de la Seu d’Urgell

L’AECC-Catalunya contra el Càncer inaugura el seu nou espai a la Seu d’Urgell, ubicat a Casa Molines, en ple centre de la ciutat. L’acte tindrà lloc aquest dilluns vinent, 7 de juny, a partir de les 5 de la tarda a l’edifici ubicat al número 11 de l’avinguda de Pau Claris, a davant de la plaça de les Monges. A causa de la situació sanitària actual, la cabuda estarà limitada a unes 25 persones.

La benvinguda a l’estrena serà a càrrec del psicòleg i tècnic pirinenc Jordi Arjó i de l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega. Tot seguit, Lorena Gravet, treballadora social de l’AECC Lleida, explicarà les diverses accions que desenvolupa actualment l’entitat a nivell local, acompanyada d’usuàries de l’associació. També s’explicarà els usos del nou espai. Els parlaments de cloenda seran a càrrec del president de l’AECC Lleida, Eduardo Serrano; el president de la junta de l’AECC a la Seu, Zósimo González, i l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. Finalment, hi haurà una interpretació musical a càrrec del Quartet Fixin-s’hi.

Zósimo González ha avançat a RàdioSeu que el nou local ha permès augmentar l’oferta d’activitats adreçades a malalts de càncer de l’Alt Urgell i el Pirineu i a les seves famílies. Actualment programen propostes com ara ioga, un taller de ceràmica i sortides de marxa nòrdica (en col·laboració amb Albert de Gràcia) i compten amb visites d’un psicòleg i amb la tasca tant de Lorena Gravet com de la fisioterapeuta Eva Castaño.

González valora com un “privilegi” disposar d’aquest local, el qual qualifica de “fora de sèrie” per a les necessitats de l’entitat, que pot fer ús de la planta baixa i el jardí. Això és possible mitjançant la cessió en herència que va fer a l’AECC la família Maestre Pal, després de la defunció aquesta dècada passada de Maria Maestre, l’any 2010, i de Carme Maestre, el 2017. Ambdues havien destacat al llarg de la seva vida per la vocació altruista a escala local.