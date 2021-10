L’advocat Josep Antoni Silvestre demana que s’arxivi la causa primera de BPA

L’advocat Josep Anton Silvestre ha demanat l’arxivament de la causa primera de BPA, entre altres coses pel que considera “deslleialtat processal” del fiscal general. Aquest dilluns està previst que acabi la llarguíssima declaració de més de 4 mesos de Joan Pau Miquel, l’exconseller delegat del banc intervingut.

La tensió ha tornat al judici de la causa primera de BPA quan l’advocat de diversos acusats, Josep Antoni Silvestre, ha informat que pensa reclamar que s’arxivi aquest afer judicial per dos motius.

El primer és que creu que hi ha hagut una “deslleialtat processal” del fiscal general. I és que Alfons Alberca ha canviat l’ordre dels interrogatoris dels acusats. El costum és començar amb aquells per a qui es demana més pena i continuar amb aquells per a qui és més baixa, però Alberca ho ha variat.

Silvestre també ha afirmat que ha quedat clar que el sistema antiblanqueig del banc era correcte i que altres entitats financeres del país procedien de la mateixa manera. Per tant, conclou que no hi ha raó per continuar amb la causa judicial.

La vista oral va començar al juny i estava previst que durés fins a l’abril. La Fiscalia demana penes d’entre 4 i 8 anys de presó per a una vintena d’acusats de blanqueig de capitals de la màfia xinesa.