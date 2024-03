L’ADJRA llança una campanya de sensibilització sobre l’ús de pantalles

Un dels dissenys de posa-gots que s’han elaborat (ADJRA)

L’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), amb la col·laboració de Creu Roja Andorrana, Grup Heracles i Empresa Familiar Andorrana, ha llançat una innovadora campanya titulada “La vida no cap en píxels: Desperta”. Aquest projecte busca fomentar un ús conscient i equilibrat dels dispositius digitals, enviant tres missatges diferents destinats a les famílies amb infants i joves mitjançant la distribució de posa-gots que es repartiran en diferents establiments d’hostaleria i restauració arreu del país.

Els tres missatges clau de la campanya són “Desconnecta per reconnectar amb tu mateix”, en clau de recordatori que la vida no es pot reduir a píxels i l’encoratjament a prendre pauses conscients del món digital per connectar amb les experiències reals; “No subestimis el perill, el teu fill necessita protecció”: Una alerta sobre els riscos associats amb l’ús excessiu de dispositius digitals, especialment entre els joves; i finalment “La vida no cap en píxels, desperta”: Una crida a valorar les experiències humanes autèntiques que no poden ser replicades ni reduïdes a una pantalla.

La iniciativa ressalta la importància d’un equilibri saludable entre el món digital i real. En un moment en què la tecnologia és omnipresent, accions com aquestes serveixen per a recordar que fora de les pantalles hi ha tot un món esperant a ser explorat, i una vida per a ser connectada amb experiències reals.

Un altre model de posa-gots de la campanya (ADJRA)