L’ADA lliura un xec de 7.806 euros per al projecte d’assistent virtual Xemio

El xec amb els 7.806 euros per a la Fundació iSYS per al seu projecte Xemio (ADA)

El Dia Internacional del Càncer de Mama, l’Associació de Dones d’Andorra ha lliurat un xec de 7.806 euros a Imma Grau, presidenta de la Fundació iSYS i impulsora de Xemio, juntament amb la presidenta de l’ADA, Mònica Codina, la vocal responsable de Salut, Cristina Royo i la cap de servei de ginecologia del SAAS, la Dra. Sandra Cano.

L’import del xec correspon a la recaptació de la darrera cursa de la dona, en benefici del càncer de mama, gràcies a les inscripcions, compra de samarretes i suport de les empreses patrocinadores.

Xemio és un un projecte d’assistent virtual que té com a funció donar suport a les dones que pateixen càncer de mama. L’assistent virtual facilitarà tota la informació possible i farà més senzill el dia a dia durant el període de seguiment oncològic, tant des del punt de vista emocional i psicològic com mèdic.

Les dones tindran accés al seu procés de recuperació mitjançant la plataforma. El pla de desenvolupament de l’app preveu iniciar properament una prova pilot amb pacients amb càncer de mama amb el SAAS per a implementar Xemio al Principat.