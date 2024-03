L’Acupuntura, una tècnica mil·lenària per a la salut holística

Una persona rebent un tractament d’acupuntura (Getty images)

L’acupuntura és una pràctica mèdica tradicional xinesa amb més de 2500 anys d’història, que es fa servir com a teràpia complementària per a diverses condicions de la salut. Aquesta tècnica mil·lenària es basa en la inserció d’agulles fines en punts específics del cos (coneguts com a “meridians”) i associats amb òrgans i funcions específiques del cos, per tal d’estimular el flux d’energia vital, coneguda com a “qi” o “chi”, i restablir l’equilibri dels òrgans i les funcions corporals.

Aquesta pràctica es va basar en la filosofia taoista que considera que el cos és un sistema equilibrat d’energia, i qualsevol desequilibri pot causar malalties. Amb el temps, aquest coneixement es va consolidar en textos antics com l’Huangdi Neijing, que va establir els fonaments de la medicina tradicional xinesa.

Els practicants d’acupuntura creuen que aquesta pràctica pot ajudar a restablir l’equilibri del “qi” en el cos, alleujar el dolor, millorar la circulació sanguínia i impulsar el sistema immune. Malgrat que l’acupuntura s’ha usat tradicionalment per a tractar el dolor, ha demostrat ser eficaç per a una àmplia gamma de condicions, incloent-hi l’ansietat, la depressió i les nàusees. Per a millorar els efectes de la teràpia, alguns acupuntors també complementen amb l’estimulació rotativa o l’aplicació de calor (moxibustió), entre d’altres.

Malgrat que hi ha estudis que indiquen els beneficis de l’acupuntura, algunes persones encara dubten de la seva eficàcia. No obstant això, s’ha augmentat la recerca científica sobre els mecanismes biològics de l’acupuntura i els seus beneficis clínics. La comunitat científica està treballant per a comprendre millor com aquesta antiga tècnica pot interactuar amb els processos biològics moderns.