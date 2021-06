L’ACU lliura 13.000 signatures contra la taxa de carboni i demana ajornar la seva aplicació un any

L’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (ACU), a través del seu president, Lluís Ferreira, ha lliurat al Consell General aquest divendres les prop de 13.000 signatures que al llarg d’un mes ha recollit contra la taxa de carboni, que actualment es troba en tràmit parlamentari. “Crec que és un fet prou important com perquè els consellers generals ho tinguin present i avaluïn o bé una forma diferent de fer aquesta recaptació o bé posposar-la per buscar un altre sistema”, ha indicat Ferreira. De fet, segons els càlculs de l’ACU, amb el canvi de criteri pel que fa a la taxa de tinença de vehicles “s’ha vist incrementada la recaptació en 2 milions d’euros”, per la qual cosa aquests diners es podrien destinar a la taxa de carboni, però també hi ha la possibilitat “d’agafar una part dels impostos especials que hi ha als hidrocarburs”.

Una de les condicions principals d’aquesta recollida era que qui ho signés fossin persones residents o transfronterers, ja que són la població que “fan un ús quotidià de la benzina al país i seran els afectats de forma directa”. En aquest sentit, Ferreira ha manifestat que posposar l’aplicació de la taxa sense fixar una data concreta “tampoc seria bo”, per la qual cosa s’ha mostrat favorable a espaiar-la “com a mínim un any” per veure “cap a on camina l’economia andorrana”, ja que “aquest serà un any molt difícil i de cara al següent continuarem arrossegant tota la crisi sanitària, i de retruc l’econòmica, i volem evitar que tot plegat derivi en una crisi social”.

A més a més, la incorporació d’aquest nou impost, tal com ja ha denunciat anteriorment l’ACU, farà perdre valor a la competitivitat d’Andorra respecte dels països veïns. “En la mesura que pugem els preus dels hidrocarburs a Andorra, el diferencial amb els països de l’entorn comença a reduir-se”, ha explicat. Així mateix, ha recordat que “moltes vegades ens oblidem que tot el producte que arriba a Andorra és per via terrestre, amb la qual cosa això també pot suposar un increment per aquest transport de mercaderies”, a no ser que el Govern “faci una excepció”, tot i que això “voldria dir que la taxa de carboni no és tan prioritària com deien fins ara”. “És tot una mica incoherent”, ha sentenciat.

Després d’haver fet aquest lliurament de signatures, Ferreira ha posat en relleu que el que s’ha de fer és “anar pas a pas”, recordant que “no estem en contra de l’objectiu final de la taxa”. “Ja vam fer la reunió amb el ministeri de Medi Ambient, vam dir quina era la nostra posició i vam recollir la seva”, ha dit, assegurant que l’única possibilitat era la de fer arribar als consellers generals “quin és el neguit que hi ha a la ciutadania”. A partir d’ara, per tant, “hem d’esperar que ells prenguin decisions i facin les modificacions que creguin escaients dins de la llei”.

Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat que “no ens oposarem” a una major flexibilització en l’aplicació de la taxa, que ha recordat que no té voluntat recaptatòria ni de fer augmentar la pressió fiscal. Ara bé, ha recordat el “compromís ferm” del Govern de tirar endavant aquesta taxa que ha de crear un fons verd que revertirà amb beneficis a la societat com pot ser amb la reducció dels preus del transport públic, entre d’altres.