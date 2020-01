L’Escola Francesa d’Ordino ha obert avui les seves portes amb normalitat després de l’episodi de presumpta intoxicació ocorregut ahir que va causar urticària i malestar lleu a 47 alumnes i un adult d’aquest centre. La majoria d’alumnes han acudit a l’escola per realitzar les activitats habituals. Els infants de l’últim cicle, que van ser els afectats pels símptomes, han estat reubicats en altres espais de l’escola. També els alumnes de maternal han estat reubicats de manera preventiva.

El ministeri de Salut i el d’Educació i Ensenyament Superior han activat una sèrie de mesures per tal d’esclarir l’origen d’aquest episodi. Així, des d’ahir a la tarda, s’estan duent a terme inspeccions i anàlisis per a la detecció de qualsevol patogen o agent tòxic en els espais on es va iniciar el focus per tal d’analitzar-ne les possibles les causes.

Es preveu, de cara a demà, que alguns espais del centre encara romanguin tancats com a mesura de prudència. Els Ministeris de Salut i Educació i Ensenyament Superior estan en contacte permanent amb la Delegació de l’ensenyament francès a Andorra i la direcció del centre per seguir l’evolució del cas.