Els vehicles andorrans podran aconseguir a través de la ITV l’autorització per circular per Barcelona. La Ciutat Comtal ha establert una normativa mediambiental que obliga tots els cotxes a una acreditació que es podrà tramitar des del Principat.

N’ha informat el ministre d’Economia després de negociacions amb les autoritats veïnes en matèria de trànsit i l’ajuntament barceloní.

Es donaran més detalls al gener, però no caldrà fer el registre a Barcelona. Jordi Gallardo ha afegit que l’ajuntament català aplicarà sancions a partir d’abril i hi ha prou temps per acreditar els requisits.