L’acord entre el govern i la CUP garantirà el pressupost a la Seu

Aquest matí de dimecres s’ha presentat l’acord que han assolit l’equip de govern, conformat pel grup municipal de Compromís X la Seu, i el grup municipal de la CUP la Seu que permetrà tirar endavant el pressupost municipal per a l’exercici 2025. L’acord ha estat signat per la tinent d’alcalde de l’Àrea de Finances, Gemma Tó, i el regidor del grup municipal de la CUP, Miquel Albero, acompanyats per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de la CUP, Núria Valls.

En la presentació d’aquest acord, l’alcalde Barrera ha volgut agrair la predisposició de la CUP en trobar punts de consens per a poder aprovar els pressupostos. L’alcalde urgellenc ha explicat que els trets més importants que ho han fet possible ha estat “compartir el model de gestió de la sanitat i de la residència de la gent gran que ha de ser públic, des de la pròpia Generalitat, i la prioritat en les polítiques a favor de l’habitatge i la pacificació del trànsit en el centre de la ciutat i els entorns escolars”.

Respecte al contingut del pressupost per aquest any 2025, que es presentarà a la seva aprovació al ple del proper dilluns 10 de març, Joan Barrera ha manifestat que “la Seu ha de recuperar tot el seu potencial cultural i econòmic, i amb aquest pressupost s’estan posant les bases perquè en els propers anys això sigui possible i tots plegats ho puguem gaudir”.

Per la seva part, Núria Valls, regidora de la CUP, ha remarcat respecte a aquest acord assolit amb l’equip de govern municipal “que els pressupostos tendeixen cap a l’esquerra, i que malgrat ser dues regidores, podem aportar el nostre granet de sorra i esdevenir una eina constructiva”. Valls ha subratllat que es tracta d’un acord puntual: “durant l’any continuarem tenint aquesta crítica que ja hem tingut durant el 2024”.





Principals eixos del pressupost 2025

Tal i com recull aquest acord entre Compromís X la Seu i la CUP, l’objectiu principal d’aquest pressupost municipal per aquest any 2025 “és fer una Seu més viva, econòmica i socialment”.

Per això, el text acordat aposta perquè el centre de la ciutat i el centre històric siguin un eix fonamental de l’acció de govern d’aquest Ajuntament. Així, properament tindrà lloc l’inici de les obres als porxos del Carrer Major i del Carrer Canonges amb un nou enllumenat, restauració de porxos i embigats, conjuntament amb una millora de la neteja.

El centre de la ciutat, carrer Sant Ot amb Plaça Catalunya i carrers Regència i Sant Ermengol, fins a Llorenç Tomàs i Costa han de tenir una voluntat pacificadora del trànsit, potenciant l’activitat econòmica i fent-los més atractius per a ciutadans, visitants i empreses. Al respecte, es preveu una inversió inicial d’uns dos milions d’euros per a aconseguir aquest canvi radical en la imatge del centre de la ciutat.

L’habitatge és el segon eix fonamental de l’acció de govern de l’Ajuntament, apostant per promoure 130 habitatges de lloguer assequible durant aquesta legislatura “després de molt anys sense cap iniciativa en aquest sentit. Els pisos per a joves de Cal Pensament, l’adquisició d’immobles de la ciutat avui propietat de la Sareb i la promoció d’habitatges a l’Horta del Valira, amb l’ajut de la Generalitat, ho faran possible”.

El tercer eix fonamental dels pressupostos és fer realitat una promesa reiterada en el temps, la residència per a la gent gran i la construcció de l’edifici de l’INEFC, on hi estudien 400 alumnes a la Seu cada any, serà una realitat aquest 2025.

El pressupost també preveu inversions de millora en el poble de Castellciutat, d’acord amb els veïns i les veïnes, tal i com ja s’ha fet durant el 2024. Enguany també es preveu que sigui una realitat el nou accés al Cap del Poble.

Tot això sense deixar de fomentar la cohesió social, amb més atenció a les famílies vulnerables, amb un programa específic a favor dels drets de la infància. Una atenció especial mereixen els joves, posant al seu abast professionals en psicologia i treballadors socials per a donar resposta a les seves inquietuds.

La millora de la qualitat urbana, amb més neteja, millor manteniment, mobiliari urbà, entre d’altres accions, també són preocupacions que preveu el pressupost d’enguany.

Cal remarcar també les actuacions a favor de l’estalvi energètic, amb el canvi de calderes de gasoil per biomassa en equipaments municipals i millores en l’enllumenat públic.

L’import global del pressupost municipal i organismes que en depenen ascendeix a 26.870.414,69€.