L’acord d’Associació amb la UE centra les XXII Jornades de la SAC

L’acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea ha estat el fil conductor de les XXII Jornades de la SAC, organitzades conjuntament en aquesta ocasió amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). Prop d’una trentena de ponents, provinents de diferents àmbits de l’economia, la cultura i la societat andorrana, han desgranat les seves perspectives a l’entorn d’un procés que es viu, majoritàriament, com una oportunitat de futur. Una oportunitat, però, no exempta de reptes a assolir, tant en l’àmbit legislatiu, com de desenvolupament digital.

La lliure circulació de persones ha estat l’eix vertebrador de la ponència del president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, que ha remarcat que és fonamental establir una adaptació similar a la que té Liechtenstein en el marc de l’Espai Econòmic Europeu. Una adaptació que ha de donar uns resultats equivalents al model migratori que Andorra ha tingut fins a la data.

Cadena, a més, ha remarcat que per poder seguir millorant el model de protecció social, cal mantenir la vinculació entre residència i activitat econòmica i que un cop ben definit el marc general de l’associació amb Europa, el Govern -en concertació amb els agents econòmics- haurà de saber triar bé entre les diferents possibilitats de regulació i de posicionament estratègic que dona el context europeu, amb l’objectiu de diversificar l’economia, de fer-la més resilent i menys dependent del turisme, d’apostar per la recerca, la innovació i el valor afegit i per saber triar aquells sectors que tinguin més potencial per al desenvolupament econòmic i social del país.

D’altra banda, l’adequació necessària de la normativa actual, com a pas previ a un bon encaix, ha estat un dels trets que han remarcat tant des dels col·legis professionals, el comerç de luxe, les assegurances o les empreses tecnològiques i d’innovació, per tal d’estar preparats quan calgui fer el salt. Un desafiament que es viu amb un cert recel per l’amenaça que podria suposar per a la sobirania tal i com ha apuntat l’ex cap de govern Albert Pintat, que ha remarcat la necessitat de fer respectar les especificitats nacionals.

L’optimisme, i sobretot, la necessitat de poder operar amb més fluïdesa amb l’exterior han estat també alguns referents obligats, especialment per part de l’àmbit de la cultura i l’art, que veuen en l’acord amb Europa una possibilitat d’obrir-se al món i simplificar els tràmits i despeses relacionats amb els tràmits duaners.

Altres sectors com la farmàcia, el transport de viatgers o el tercer sector també han fet sentir la seva veu.

Entre els ponents hi ha hagut empresaris com Jose Maria Roger, Alberto Rossi o Jordi Prat, així com responsables de parapúbliques com Albert Moles i Jordi Nadal, directors de FEDA i Andorra Telecom respectivament. També hi han participat representants de les professions liberals com Neus Cornella, degana del Col·legi d’economistes, i experts financers, com Gilbert Saboya.

La classe política també s’ha pronunciat. És el cas del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que ha remarcat la importància de la digitalització per millorar l’encaix i construir un empresariat més competitiu, o del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que ha trencat una llança a favor de protegir les condicions actuals de les professions liberals, quan es parla de la lliure circulació de persones.

El ministre de Finances i Portaveu de l’executiu, Èric Jover, que ha participat en nom del cap de Govern, ha remarcat la voluntat d’aconseguir un acord amb Europa que permeti diversificar l’economia i garantir la viabilitat del país en un futur. Un acord que haurà de ser validat pels andorrans en referèndum.

El Secretari d’Estat d’afers europeus, Landry Riba ha estat l’encarregat de cloure la sessió amb un missatge optimista davant la qualitat i la utilitat del diàleg que s’ha pogut seguir durant tot el dia i ha destacat que es respectarà la sobirania nacional. Que hi haurà més seguretat jurídica i que es reforçarà la sobirania d’Andorra per la possibilitat de “parlar de tu a tu amb la Unió Europea”.

Aquesta és la primera vegada que la CEA col·labora en l’organització d’aquestes jornades, que compten amb una llarga trajectòria de la mà de la Societat Andorrana de Ciències, els continguts de la qual s’editaran properament en un llibre.