L’Acoda recomana als associats que facin ERTOs de forma ‘generalitzada’ de cara al maig

L’Associació de contractistes d’obres (Acoda) es mostra en contra de la figura de suspensió temporal del contracte de treball (coneguts popularment com a ERTOs) que es derivarà de la segona llei òmnibus i malgrat això, han manifestat que, ja que no tenen una data prevista per saber quan s’aixecarà el desconfinament del seu sector, han assessorat els associats perquè preparin els dossiers necessaris per aplicar aquestes suspensions “de forma generalitzada pel mes de maig”. Des del sector destaquen que des de l’inici de la crisi la seva voluntat ha estat “evitar el tancament de qualsevol de les empreses vinculades al nostre sector, ja siguin constructores, contractistes, industrials, proveïdors, empreses de serveis i/o de mà d’obra relacionats”; en concret, destaquen que l’objectiu comú ha estat “zero pèrdues de llocs de treball i zero tancaments d’empreses”. Per això, exposen que volien que s’impulsessin en aquest segon paquet de mesures altres polítiques diferents a les dels ERTOs ja que els semblen “innecessaris” per al sector.

En aquest sentit, remarquen que la seva voluntat era que s’impulsés la possibilitat de recuperació de la totalitat dels permisos retribuïts abonats per l’empresa, podent ampliar la franja d’hores de treball permeses i la durada del temps de recuperació. I així li ho van exposar al Govern, recorden a través d’un comunicat. “No s’entén que vista l’aprovació durant aquest mes d’abril d’aquesta nova llei, no contempli mesures” per pal·liar “els efectes del permís obligatori retribuït no compensable a futur”, previst en la llei òmnibus aprovada al març, lamenten. I afegeixen que encara s’entén menys en un context en què es veuen obligats a aturar l’activitat però a fer front als salaris del personal. Per això, avancen que es plantegen demanar “indemnitzacions al mateix Govern per poder fer front als costos induïts per l’executiu”.

Des del sector manifesten que van ser els primers en expressar la seva voluntat d’arribar a un conveni sectorial, que permetés, entre d’altres, “estabilitzar l’estacionalitat evident” de l’activitat i i propiciés mesures com el còmput anual de les hores extraordinàries. La negociació intrasectorial, remarquen, està en curs des de fa més d’un any i afegeixen que “malauradament es troba a l’espera que s’aprovin els reglaments essencials”.

Des de l’Acoda reivindiquen que el sector de la construcció hagués representat per l’any 2020 prop d’un 16% del PIB de l’Estat i més d’un 13% de la massa salarial. I davant aquestes xifres reivindiquen que és “imprescindible” poder disposar d’una programació per la represa de l’activitat, que entenen que serà progressiva, per poder emprendre ja des d’ara tots els tràmits administratius, jurídics i organitzatius necessaris en relació als col·laboradors tan interns com externs. Si més no, remarquen, caldria “deixar clar, quins indicatius de seguiment de la crisi sanitària contempla el Govern, perquè un cop assolits, permetin la reobertura del sector”.