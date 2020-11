L’ACA presenta el primer Centre de Tecnificació Digital per als seus pilots

Avui s’inaugura a Ordino el primer centre d’entrenament d’automobilisme digital. L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i l’empresa andorrana Virtual Sim Racing han unit esforços per fer realitat el primer centre de tecnificació digital del país, amb total de 200 m2, 6 simuladors de pilotatge i un simulador de realitat virtual, tot situat a les instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino. En una primera fase, l’espai estarà obert des d’avui fins al 15 de gener.

El nou centre ofereix la possibilitat de practicar l’automobilisme amb simuladors per a tothom i serà també el centre de tecnificació que l’ACA tindrà de manera permanent per als seus pilots, incorporant un nou model d’entrenament en el Programa de Joves Pilots ACA.

La inauguració del Centre d’eSports suposa una veritable fita en el desenvolupament i promoció dels esports electrònics i busca contribuir al creixement i difusió dels eSports a Andorra. Es tracta d’una oportunitat única perquè els pilots que ja estan en actiu en diferents disciplines puguin complementar l’activitat d’entrenament de manera virtual i fer, al mateix temps, l’activitat física que exigeix estar en competicions d’alt nivell.

En aquest sentit, Alex Machado, Rok World Champion 2020 i integrant del Programa Jove Pilots de l’ACA, ha indícate que “aquest és un projecte que s’ha iniciat amb dos objectius. D’una banda, donar l’oportunitat als joves pilots, com és el meu cas, d’entrenar i millorar el pilotatge de manera virtual en qualsevol tipus de reglatge, pista, etc. I també és una oportunitat per a altres pilots del país que vulguin fer un pas en aquesta àrea dels eSports i que no saben com fer-ho. Quina millor oportunitat per començar que amb el sim racing, una disciplina del ‘motorsport’ que està agafant molta força en l’àmbit internacional i, amb una bona formació, una bona dedicació i un bon aprenentatge, per què no portar pilots andorrans a l’elit d’aquesta disciplina”.

Tal com ha explicat Machado, el Centre d’eSports també té la missió d’esdevenir un indret de formació i divulgació dels eSports i, alhora, de ser un lloc on joves, nois i noies que de manera amateur ja practiquen els esports electrònics, puguin fer-ho en un entorn professional amb experts que estaran a la seva disposició per orientar-los en el que calgui.