L’absència d’amor o de sexe dissol la relació de parella

Omar El Bachiri. Psicòleg

Tot i haver molts problemes, els dos que més parelles sentimentals dissolen són l’absència d’amor o de sexe. Definitivament, és bastant rar que algú digui: “He deixat a la meva parella perquè m’estimava molt o perquè practicàvem sexe regularment. En tot cas serà al revés i és que, a més, és una realitat que la majoria de parelles es dissolen per algun d’aquests dos motius, per tant, la qüestió radica a no descuidar-los. Aquests dos factors són un binomi, si un es queda enrere, passat poc temps, volem separar-nos, a no ser, clar, que vulguem viure un infern o que ja ens estigui bé estar així.

És a dir, sense ells, la relació passa a ser d’amistat, ens entenem i no la trenquem. Però, exceptuant aquest fet, la separació és el camí que escollim ja que, estem amb algú sentimentalment perquè ens aporta amor i sexe. És més, són les dues variables que decideixen el rumb de la relació i, sinó, fes-te aquesta pregunta: estaries amb algú que en les primeres cites no et transmet entusiasme o et fa sentir bé? I, igual amb el sexe, si no et satisfà, seguiries amb ell? Segurament que no i, això, demostra la importància de tots dos factors perquè són els més potents per a conquistar-nos, el sentiment de ser estimat i el plaer sexual. Amb la qual cosa, quan estem en parella i un dels dos factors desapareix, és totalment coherent que decidim abandonar la relació.

Ara, també cal afegir que cada parella és un món i, per això mateix, hi ha qui valora més un concepte que un altre. Però, igualment, el resultat serà el mateix per a tots si el factor més valorat desapareix, perquè ens sentim enganyats. És a dir, ens hem embarcat en la relació perquè ens aportava alegria, bon rotllo, tranquil·litat, seguretat, plaer, etc. I, després ens ho treu? És com si no ens paguen la nòmina, per molt que ens agradi la feina, deixaríem d’anar-hi. Doncs, en la relació de parella ens han apagat la flama que la mantenia encesa, ja no hi ha la motivació per a continuar.

