L’abocador del pic del Maià podrà rebre més terres i pedres

L’abocador del pic del Maià (AndorraDifusió)

375.000 metres cúbics. Aquesta és la quantitat de terres i pedres provinents de la construcció que podrà acumular l’abocador del pic del Maià després de rebre l’autorització administrativa per part del Govern. Així surt publicat aquest dimecres al BOPA, que dona llum verda a la posada en funcionament de la fase 2 inicial de la instal·lació. Així ho recull avui el mitjà digital AndorraDifusió.

Amb aquest augment, el Comú d’Encamp considera que hi ha prou marge de maniobra com per a no tirar endavant enguany l’ampliació de l’abocador que va anunciar el novembre passat i per al qual hi va destinar 48.000 euros per a la redacció del projecte.

La idea seria plantejar-se l’ampliació el 2026, amb el projecte plenament definit. A hores d’ara es planteja la possibilitat de construir un talús de dimensions importants, però es valoraran altres possibilitats complementàries.

L’abocador del pic del Maià absorbeix pràcticament tot el volum de terres de la construcció ja que el de Sant Julià de Lòria només accepta els residus generats a la parròquia.