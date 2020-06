La Zona de Baixes Emissions de Barcelona retarda l’aplicació del règim sancionador al setembre

El Govern informa que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), els cinc ajuntaments metropolitans que integren la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Rondes de Barcelona (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) i la Generalitat de Catalunya han acordat el nou calendari per seguir desplegant i reactivar la ZBE. La seva implementació va quedar aturada temporalment per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma a Espanya i la crisi sanitària del coronavirus SARS-CoV-2.

Així doncs, el calendari queda de la següent manera:

· Data de represa del règim sancionador per cotxes i motos (M1 i L1), prevista inicialment per a l’1 d’abril: 15 de setembre del 2020.

· Moratòria per a furgonetes, camions i autobusos: la data d’aplicació del règim sancionador per a furgonetes, camions i autobusos (N1, N2, N3, M2 i M3), prevista inicialment per a l’1 de gener del 2021, es posposa i queda de la següent manera:

– Ampliació de la moratòria per furgonetes (N1): fins al 31 de març del 2021. Inici del règim sancionador l’1 d’abril del 2021.

– Ampliació de la moratòria per furgons (N2) camions (N3) i autocars petits (M2): fins al 30 de juny del 2021. Inici del règim sancionador l’1 de juliol de 2021.

– Ampliació de la moratòria per autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu de persones: fins al 31 del desembre del 2021. Inici del règim sancionador l’1 de gener de 2022.

· Ampliació de l’exempció de professionals amb rendes baixes (Moratòria per a vehicles professionals):

– Ampliació de 3 mesos de la moratòria (prevista inicialment fins al 31 de desembre de 2020): fins al 31 del març del 2021.

– Ampliació dels requisits econòmics per sol·licitar l’autorització: d’1,1 vegades IPREM a 2 vegades l’IPREM.