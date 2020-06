La XXI CODIA tractarà sobre la importància de l’aigua i la biodiversitat

Andorra organitza en format virtual la XXI Reunió de la Conferència de Directors Iberoamericans de l’Aigua (CODIA) el proper 25 de juny. Amb aquesta cita, la celebració de la qual estava prevista per al mes d’abril a Andorra, la Secretaria Pro Tempore reprèn el calendari de reunions preparatòries per la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. Com ja es va anunciar, aquestes reunions preparatòries es duran a terme de forma telemàtica com a conseqüència de la crisi sanitària propiciada pel coronavirus. La pandèmia i les seves conseqüències s’incorporen de manera transversal a les temàtiques de les reunions i incideixen en el lema de l’SPT andorrana. El lema, que fins ara era “Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030” es completa amb l’afegit “Iberoamèrica enfront del repte del coronavirus”.

La CODIA és la principal plataforma de diàleg polític, col·laboració tècnica i cooperació en matèria d’aigua a Iberoamèrica. Funciona des de l’any 2001 i al 2019 es va formalitzar la seva inscripció com a Xarxa Iberoamericana davant la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).

El programa de treball de la XXI reunió de la CODIA està fonamentalment orientat a impulsar l’acompliment de l’ODS 6 – Aigua neta i sanejament -, sense perdre de vista l’impacte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. Els Directors Iberoamericans de l’Aigua centraran el seu debat en dos diàlegs tècnics, un dedicat a l’“Aigua i biodiversitat” i l’altre a la “Integració del sanejament i la depuració en el marc de la gestió integrada dels recursos hídrics”.

Entre els temes proposats per aquesta edició en destaquen la gestió integrada de l’aigua, els plans de conca per la gestió, amb especial atenció a les conques transfrontereres, l’ús eficient i sostenible de l’aigua, l’establiment de cabals ecològics i la millora de la qualitat d’aquest recurs.

Amb aquesta trobada es pretén generar un ambient sostenible d’inversions que consolidi una transició autèntica a una economia descarbonitzada en l’entorn iberoamericà; aquesta regió compta encara amb milions de persones sense accés a l’aigua ni al sanejament de recursos hídrics. Per tot això, els acords que s’adoptin en el si dels diàlegs tècnics serviran per elaborar una declaració, que s’elevarà a la reunió de ministres iberoamericans de medi ambient del proper mes de setembre.

Els treballs de la CODIA es completaran amb un seminari d’alt nivell, previst a partir del juliol, sobre la gestió d’aigües transfrontereres, un tema particularment important per als països de la regió, que també tindrà repercussió de cara a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, de la qual es decidirà la data de celebració en les setmanes properes.

Agenda ambiental iberoamericana

La Secretaria Pro Tempore andorrana aposta de manera decidida per reforçar la dimensió mediambiental en els treballs de la Conferència Iberoamericana i ho fa incloent en el calendari la reunió de Ministres Iberoamericans de Medi Ambient, que tindrà lloc a la tardor i que estarà orientada a impulsar una Agenda mediambiental Iberoamericana alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El calendari iberoamericà de temàtica mediambiental per aquest bienni es completa amb la XVI Trobada Anual de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines de Canvi Climàtic (RIOCC) que va tenir lloc a Andorra la Vella el novembre passat.