La XV edició del concurs d’embelliment floral entrega 4.750 € en premis

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquest dimarts dels premis als 21 finalistes del XV concurs d’embelliment floral de la parròquia, i s’han entregat premis per valor de 4.750 €. Tots els participants han rebut un val de 20 € bescanviable per plantes, flors o material de jardineria en els establiments col·laboradors especialitzats de la parròquia.

La cònsol major, Laura Mas, i el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, André Riba, han estat els encarregats de fer entrega dels guardons als diferents premiats, conjuntament amb els membres del jurat. La cònsol major, Laura Mas, ha anunciat que de cara a l’any vinent “estem molt contents que la participació hagi augmentat i que cada vegada les ornamentacions siguin més treballades”. La cònsol ha explicat que com a Vila Florida es realitzen molts esforços per aconseguir una parròquia neta, endreçada, gestionada amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, amb zones enjardinades, però “no aconseguiríem el reconeixement de les quatre flors d’honor si no fos per la col·laboració de tots els ciutadans“.

Andreu Riba ha recordat que durant l’any s’han arranjat els jardins del Prat de l’Areny i l’entrada del carrer de la Vena així com s’han obert al públic dos espais amb jocs infantils i zones enjardinades a Les Bons i al carrer de la Vena. El jurat, constituït per l’encarregat de parcs i jardins comunal, Josep Manel Garcia, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, Josep Sanchez (Floristeria del poble), un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp, Antoni Berengueres i per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, Vanessa Carrascosa, han coincidit que enguany s’ha notat un augment de qualitat dels espais privats enjardinats i s’han omplert els balcons i jardins de la parròquia de colors.

En l’edició d’enguany s’han entregat en la categoria de xalets i edificis, a part dels tres primers premis, dos quarts premis més i en la categoria d’apartaments i pisos, s’ha afegit també un quart premi.

En la categoria d’hotels i residències, el primer premi a Encamp ha estat per a l’Hotel Guillem, el segon pels Apartaments La Solana, i el tercer per a l’Hotel París. En la categoria de comerços el primer premi ha estat pel restaurant La Cirera, el segon per a l’estació de Servei Encamp Centre i el tercer per Maxicurs.

Al Pas de la Casa s’ha premiat amb el primer premi de comerços a la Taverna Mediterrània, amb un segon premi a La Camarguesa II, i amb un tercer al Cafè La Residència. En la categoria hotels, s’ha atorgat un segon premi a l’Hotel Terranova, i en la categoria apartaments i pisos s’ha atorgat un segon i tercer premi.

Per decisió del jurat, enguany s’ha premiat fora de concurs a tres particulars en la categoria xalets i apartaments, i a la creperia Ernesto d’Encamp a la categoria comerços, i a l’hotel Kathmandú i la cafeteria Granier del Pas de la Casa, amb vals de compra bescanviables per flors, plantes i material de jardineria en establiments de la parròquia.