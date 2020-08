La Xarxa de Museus de Lleida publica un vídeo promocional

La Xarxa de Museus, que engloba equipaments museístics de les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, ha llançat un vídeo promocional destinat a recordar que els dotze equipaments culturals que la conformen ja estan oberts i que ofereixen un gran nombre d’activitats durant l’estiu. Entre els membres d’aquesta xarxa hi ha el Museu Diocesà d’Urgell, al centre històric de la Seu.

El vídeo, d’un minut i mig de durada, incideix en la varietat de propostes que ofereixen, com ara visites teatralitzades i experiencials, visites a catedrals, esglésies, castells, tallers i activitats de natura, a banda de les mateixes exposicions. La producció aprofita per recordar que els museus han adoptat les mesures necessàries per garantir “una visita tranquil·la, còmoda i amb totes les garanties sanitàries”.

A banda del Museu Diocesà d’Urgell, a l’Alt Pirineu i Aran també formen part de la Xarxa el Museu de la Conca Dellà, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Museu Hidroelèctric de Capdella i el Musèu dera Val d’Aran. La resta de membres són el Museu d’Art Jaume Morera, el Diocesà i Comarcal de Solsona i els museus de la Noguera, de Cervera, de Lleida, de Tàrrega i de Guissona.