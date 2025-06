La Xarxa de Dones Parlamentàries celebra la primera assemblea ordinària amb motiu del Dia Internacional del Parlamentarisme

Primera assemblea ordinària de la Xarxa de Dones Parlamentàries en el Dia Internacional del Parlamentarisme (Consell General)

Aquest dilluns, 30 de juny, s’ha celebrat el Dia Internacional del Parlamentarisme. Així es va establir a través d’una Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides per a commemorar la creació de la Unió Interparlamentària el 30 de juny de 1889. Aquest any, el Consell General l’ha celebrat amb la primera assemblea ordinària de la Xarxa de Dones Parlamentàries, creada el passat 6 de març per unanimitat de tota la cambra per a reforçar la tasca de les conselleres generals en les delegacions i ajudar a la visibilitat d’Andorra a l’exterior.

Durant la primera assemblea ordinària -que també ha comptat amb la presència d’alguns consellers generals, cal remarcar que tots els consellers també en són membres, però només com a observadors sense dret a vot- s’han presentat i debatut les propostes d’objectius i activitats per als pròxims mesos.

D’aquesta manera, s’ha aprovat l’elaboració d’un manual de bones pràctiques dividit en cinc accions concretes:

La primera acció és la proposta a Sindicatura de l'aprovació d'una guia d'estil de llenguatge inclusiu i no sexista per a tota la documentació administrativa.





La segona és la formació del personal del Consell General que dona suport i assisteix a les comissions legislatives i delegacions internacionals sobre la perspectiva de gènere.





Amb relació a aquesta acció s'ha plantejat una tercera acció que consisteix a elaborar un informe on, a partir d'exemples pràctics, es faciliti la visibilització de les millores que pot aportar amb perspectiva de gènere, així com elaborar infografies per a la seva divulgació.





La quarta acció és la proposta d'adopció d'un acord sobre el contingut mínim que ha de tenir la memòria justificativa dels projectes i proposicions de llei quant a la perspectiva de gènere, a més d'encomanar una guia sobre com han de ser aquests informes d'impacte i faciliti eines per a introduir la perspectiva de gènere en el treball parlamentari.





Finalment, amb la cinquena acció pretén que les delegacions internacionals del Consell General iniciïn contactes amb altres parlaments i organismes que tenen xarxes de dones, per a fomentar la implicació i coordinar accions conjuntes.

D’altra banda, també s’ha aprovat l’actualització de l’Acord per promoure la igualtat de gènere des del Consell General del 2015, deu anys després de la seva aprovació. En aquest cas, la proposta conté tres accions, sent la primera la revisió de l’acord per part de les membres de la Xarxa. La segona és la realització de conferències i tallers per a parlar i detectar els obstacles de les dones per a participar en política. La darrera és treballar en la proposta d’un nou acord d’igualtat.

Pel que fa a la proposta d’activitats per a l’any 2025, la Xarxa de Dones ha plantejat l’organització d’unes jornades de sensibilització sobre l’ús no sexista i inclusiu del llenguatge adreçades a administracions, institucions i entitats. També s’iniciaran els contactes amb entitats de dones, institucions i agents socials per a recollir propostes que promoguin un marc normatiu més inclusiu i sensible a les desigualtats de gènere.