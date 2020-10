La Xarranca organitza una jornada per posar en circulació obres d’art entre cases i oficines

L’associació Grup de creació La Xarranca organitza la jornada “Cirucl’art-Convida l’art a casa teva”, que posarà en circulació obres de creadors d’Andorra entre les cases particulars, despatxos, consultes o oficines professionals, dels ciutadans del país.

La jornada tindrà lloc el proper dissabte 17 d’octubre de les 10,30 a les 13,30. Durant la presentació del projecte, els artistes mostraran al públic assistent la seva obra i explicaran aspectes relacionats amb el seu fet creatiu: com s’inspiren, què els inspira, quina és la seva filosofia artística i el seu espai mental i emocional de treball. També serà el moment per abonar-se al projecte i a un dels dos circuits d’obres proposats.

Tot i que amb aquest projecte es vol afavorir la creació d’una complicitat entre l’obra i l’espectador en la intimitat de la llar, el grup de creació considera molt important fer el pas previ de publicitar l’artista del país per permetre, així, que el seu treball vagi més enllà del circuit tancat de caràcter íntim que porta l’obra d’una casa a l’altra.

Més sobre el projecte Circul’art

L’associació “Grup de creació La Xarranca” engega el projecte Circul’art amb l’objectiu de promocionar l’art a Andorra al mateix temps que els artistes que treballen al país. El Circuit proposa als ciutadans gaudir a la intimitat de la llar de quatre obres de quatre artistes diferents durant un any, una per trimestre, a canvi d’un abonament anual de 150 euros. Les obres estan valorades entre els 400 i els 750 euros. Les obres són de mides reduïdes. Un màxim de 60 x 60 x 15 cm, en el cas d’obres de format pla, i de 65 x 50 x 50 cm en el cas d’obres de format volum.

Aquest primer any només es poden oferir vuit abonaments els quals es materialitzen en dos circuits independents. Els abonaments s’adjudicaran per ordre estricte d’inscripció.

Els abonats podran triar el Circuit que més els agradi, subjecte a la disponibilitat. Abans d’iniciar la ruta, els dos Circuits seran exposats al vestíbul del Centre Cultural la Llacuna del 17 al 31 d’octubre i a l’espai la Peixera del 2 al 14 de novembre.

Com fer la inscripció

Les persones interessades en abonar-se i rebre a casa un dels dos Circuits de quatre obres amb estada trimestral cadascuna cal que es posin en contacte amb La Xarranca escrivint un correu electrònic a xarranca.artistes@gmail.com tot indicant a l’assumpte: CIRCUL’ART, CONVIDA L’ART A CASA TEVA .

En cas que hi hagi places disponibles, els nous abonats hauran de retornar en el termini màxim d’una setmana des de la data de recepció, la documentació que La Xarranca els adjuntarà via mail.

Com arriba l’obra a les cases

Les obres s’enviaran a les cases durant la primera setmana de cada trimestre. Prèviament s’acordaran amb els abonats les franges horàries d’entrega.

L’obra ve amb el seu passaport, un document on hi ha els detalls de l’obra i de l’artista. També arriba protegida amb un embalatge sòlid de fusta que cal guardar per poder-hi encabir l’obra en el moment del seu retorn a fi de trimestre.

L’obra ha de retornar-se en el mateix estat de conservació en què es va rebre.