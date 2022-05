La xacra ambiental del plàstic, a debat aquest divendres al MW Museu de l’Electricitat

Amb l’objectiu d’esdevenir un espai de reflexió i d’informació sobre el desafiament que suposa la fabricació i acumulació massiva de plàstic per a la salut del planeta i de l’ésser humà, FEDA Cultura organitza aquest divendres (20.30 h) al MW Museu de l’Electricitat un col·loqui titulat “Plastificats”. L’esdeveniment comptarà amb la participació de Mercè Miguel (Unicef), Meritxell Pérez (La Saboneria), Jordi Alcobé (Biocoop) i Joan Micó (Andorra Recerca + Innovació), que debatran en una taula rodona sobre la sostenibilitat mediambiental d’aquest material que ha esdevingut tan transcendental.

El debat es durà a terme a la sala principal del museu, just al costat de l’exposició temporal fotoperiodística que s’hi exposa des de principis d’any. De fet, aquesta està basada en la mateixa temàtica. Sota el títol “Un planeta submergit pel plàstic”, el reportatge fotogràfic de James Whitlow Delano posa el focus sobre el problema mundial de la producció i l’ús quotidià dels plàstics, però sobretot dels residus plàstics que s’acumulen arreu del món, fins i tot als llocs més inaccessibles i especialment als països en desenvolupament.

Ara, amb la col·laboració dels quatre experts i la introducció del director general de FEDA, Albert Moles, la parapública continua treballant per fer avançar la reflexió sobre la sostenibilitat amb compromís i responsabilitat, un dels pilars de l’organització. A banda de donar informació sobre l’ús del plàstic en els àmbits de l’alimentació, la cosmètica o la roba, el col·loqui s’obrirà al públic per entaular una conversa i compartir punts de vista amb el propòsit d’afavorir la conscienciació i el canvi d’hàbits de consum.

El plàstic de consum té dos condicionants importants: triga molt temps a desintegrar-se i en el 40% dels casos s’utilitza només un cop. Es calcula que cada habitant genera 1 tona de residus plàstics a l’any. Això genera greus problemes de contaminació per al planeta, afectant la biodiversitat. Petits gestos, com el d’acabar amb els envasos d’un sol ús, poden contribuir al canvi. Aquestes i altres reflexions tindran lloc el divendres 27 de maig a les 20.30 hores al MW Museu de l’Electricitat. Per a més informació o per a reservar l’assistència es pot contactar FEDA Cultura a fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111.